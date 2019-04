Lo scorso venerdì è uscito l’attesissimo album WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? e sentiamo già parlare di Billie Eilish come il nuovo fenomeno pop. L’artista si gode i consensi e fa tappa negli studi di Jimmy Kimmel Live, trasformandoli in uno scenario da paura. Schiaccia play senza timori e guardati la performance su bury a friend.