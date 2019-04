Billie Eilish ti consiglia i suoi 5 nuovi artisti preferiti

Billie Eilish ha pubblicato venerdì il suo album di debutto When We All Fall Asleep Where Do We Go?, e ora è al centro di un sovraffollamento di news, recensioni, approfondimenti. Un paio di giorni fa è uscito un nuovo video pazzesco per il brano bad guy, mentre ieri l’abbiamo vista che si esibiva al Jimmy Kimmel Live.

Raggiunta dal magazine NME, l’artista statunitense ha detto qualcosa in più sulla musica che le passa per le orecchie.

Nelle prossime pagine troverai i suoi 5 nuovi artisti preferiti.