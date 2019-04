A pochi giorni dall’uscita di Con Altura, reggaeton ad alta quota in cui Rosalía è al fianco di J Balvin ed El Guincho, l’artista catalana ci presenta un’altra nuova traccia: si intitola Como Ali e ha fatto il suo debutto durante il set di Rosalía al Lollapalooza in Argentina.

Nelle ultime ore, inoltre, James Blake ha svelato che manca poco all’uscita del video di Barefoot In The Park, brano in collaborazione con Rosalía.