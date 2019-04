La nuova stagione di Top Boy, serie tv prodotta da Drake, arriverà su Netflix in autunno.

Dopo che il rapper ha lanciato il trailer durante un suo concerto a Londra lunedì, la piattaforma di streaming ha pubblicato una clip in cui rivela maggiori dettagli della terza stagione del dramma britannico, compresi nuovi nomi del cast (tipo Dave e Little Simz).