A B C DOLA

Grande festa a corte di Undamento, perché domani esce l’album di debutto di Dola. Si chiama “Mentalità” ed ha tutti quegli ingredienti veraci che abbiamo già assaporato nei singoli che il “ragazzo triste di Casalvieri” ha cacciato fuori nell’ultimo anno. Forse avete già letto di lui qui e qui, ma Dola ci piace così tanto che abbiamo deciso di fargli un’intervista speciale per scoprire così gli passa nella testa – e sapere il suo segno zodiacale, cosa molto importante.

A come Album – Parlaci del tuo album di debutto

Il titolo del disco è “MENTALITÀ”. Sono nove pezzi che parlano della mia vita coi miei amici, delle cose che abbiamo fatto nell’ultimo anno insieme, delle cose che mi friggono la mente tipo l’amore, la droga, i bar con le risse, insomma la quotidianità. Forse proprio le cose di tutti i giorni che poi sono quelle che mi piacciono di più, ti svelano che se uno resta semplice non crepa mai. Dentro c’è anche un po’ di Roma, ma a ‘sto giro parlo soprattutto del mio ritorno a Casalvieri, il mio paese dove sono tornato per avere vicino a me chi mi ama e sentirmi un po’ meno solo, dopo aver passato un po’ di cazzi. Ora sto già pensando di andarmene, perché naturalmente come ogni decisione che prendo anche questa è a doppio taglio. Non lo dico per lamentarmi, anzi, ora posso stare anche più tempo con la mia nonna.

B come Barzelletta – Ci racconti una barzelletta?

Devo ammettere che per questa risposta ho imbrogliato, perché io non me le ricordo mai le barzellette anche se ci volo. Allora ho chiesto a Riccardino, “l’esperto”, di dirmene una da scrivervi che non fosse porno o con le bestemmie e lui m’ha risposto “allora non ti serve una barzelletta”.

C come Cantanti – I tuoi artisti preferiti.

Di solito parlo solo degli stranieri ma a ‘sto giro vorrei parlare dei nostri, in particolare di quelli che sono in attività e che ascolto negli ultimi mesi: Pufuleti, Nema Beats, tutti i 126 di Roma, Coez, Giorgio Poi, Speranza, Rafilù Rafale, Massimo Pericolo, MNTL, CERI, Crookers e tutta la family di Undamento.

D come Dola – Chi sei?

Sono un ragazzo abbastanza triste cresciuto tra i boschi di Casalvieri in provincia di Frosinone, mi piace guardare i cartoni animati cattivi, stare in giro a sfondarmi con i miei amici, anche fare marachelle e dispetti ascoltando gli Slayer, non riesco ad avere dei rapporti duraturi, penso che sono rimasto in qualche maniera bloccato a 15 anni anche se il corpo va in decomposizione e credevo di morire l’agosto scorso. Ma ho anche dei difetti.

E come Estate – Dove ti vedremo suonare questa estate?

La prima è il 24 maggio al Mi Ami a Milano, skrrrr!

F come Futuro – Progetti per il futuro?

Sto cercando di far diventare questa roba della musica il mio lavoro, spero di avverare questo come progetto per il futuro, per il resto il futuro è come le guardie, un posto di blocco.

G come Gang – Quanto sono importanti gli amici?

Indispensabili, fondamentali, la famiglia, tutto.

H come Horror – Cosa ti fa paura?

Mi fa paura la sensazione di non provare più l’amore. Mi fa paura la morte delle persone che amo. Mi fa paura the Conjuring.

I come Instagram – La tua foto preferita di Instagram

Tutte quelle di Tommaso Biagetti – partono i violini…

J come Juke-Box – 5 album per te fondamentali.

Impossibile rispondere a sta domanda, ma ti posso dire quello che mi hanno accompagnato in fasi diverse della mia crescita:

-NIRVANA /BLEACH

-RANCID /2000

-Neil Young /Harvest

-Micah P. Hinson and the Red Orchestra

-Earl Sweatshirt/ I don’t like shit I don’t go outside

K come Kriptonite – Il tuo punto debole?

Sono mega insicuro, indeciso, lento. Sono tipo la connessione 56k.

L come Lil Pump – Raccontaci questo brano.

L’ho scritto l’agosto scorso dopo che erano due giorni che stavo in giro senza dormire quando ti senti che anche se guardi un gatto sul ciglio della strada ti viene da piangere. Mi decisi a tornare a casa e uscì abbastanza subito poi la mandai ai ragazzi di Undamento dicendo che non sapevo che farci perché era acustica e boh, tutto il resto era fatto con i beat ecc, ma ora è la canzone che apre il disco. Ci sta.

M come Maschi – Come sono tutti i maschi che ci sono in giro?

Ma ovviamente dei malati di fica incredibili! Scherzo dai! Forse…

N come Nike – Marchio d’abbigliamento preferito?

Prima i soldi dopo il nome.

O come Online – Quanto tempo passi sui social?

Ma devo dire che prima molto di più, invece ultimamente sto sposando molto il concetto di NO INTERNET tanto caro a Fobetti e Brenso della mia etichetta, meno contento è Biagetti di questa scelta. Comunque è vero che quando fai una cosa bella ti scordi di scrollare, quindi se uno facesse sempre le cose belle si vivrebbe nel NO INTERNET. ‘Sta roba è anche mezza top secret, non ne potrei nemmeno troppo parlare.

P come Passato – Prima di fare musica cosa facevi?

Lavoravo come backliner e in un service che si chiama Real Sound di Roma, dove montaVo dai palchi, alle luci fino all’impianto audio. Ho fatto anche il driver per Coez e per qualche data di Giorgio Poi.

Q come Quotes – Citazione preferita?

Vedi la risposta sulle barzellette

R come Ragazze – Chi sono le ragazze di cui parli nelle tue canzoni?

AAAAAAHIA. Non te lo dirò mai.

S come San Lorenzo – Prima cosa a cui pensi

Giovanni Peroni dal 1846

T come Tempo – Se tu avessi una macchina del tempo dove andresti?

Nella mia zona durante il medioevo, tra l’altro Ritorno al Futuro gira tutto intorno alla data del mio compleanno, quindi prima o poi sparisco.

U come Undamento – Come sei entrato in questa famiglia?

Quando facevo il driver per Coez e conobbi Tommaso Biagetti dopo esserci aggiunti sui social iniziai a vedere il nome Undamento ma io non sapevo bene di loro e loro idem di me. Nel frattempo stavo facendo dei beat con MNTL e producemmo “Martedì” la misi su YouTube, quindi su Facebook e su Instagram, e Tommy mi aiuto a mettere il link in bio perché non ci riuscivo. Poi mi chiese se volevo lavorare con loro. E vissero tutti felici e contenti.

V come Volare – Dove vorresti volare adesso?

In Canada a trovare mia zia e i miei cugini.

W come Walkman – 5 brani che ascolti di più in questo periodo.

A sto punto te ne dico 5 random che ascolto sempre camminando:

1)Smokepurpp – Bless Your Trap

2)Kota the friend – Colorado

3)Lord Apex – Sunny Daze

4)Ghostemane – Nihil

5)Pufuleti – Culturista

X come Xanax – Come combatti l’ansia?

Come tutti, con l’alcol.

Y come YouTube – Video preferito su YouTube.

https://www.youtube.com/channel/UCo5OlQ6tui7oBDnqVv33vhw

Z come Zodiaco – Di che segno sei?

Bilancia ascendente Sagittario o Capricorno non ricordo, li confondo sempre. Sarà che sono daltonico.