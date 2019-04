Netflix ha svelato il trailer di Stranger Things 3: The Game, il videogame a 16 bit che uscirà il 4 luglio, in concomitanza con l’arrivo della terza stagione dell’omonima serie tv.

La clip riprende le stesse scene del trailer ufficiale uscito qualche settimana fa, introducendo anche in nuovi personaggi che caratterizzeranno questa nuova stagione.