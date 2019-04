Finalmente sappiamo quando uscirà Guava Island di Rihanna e Gambino

La scorsa estate Childish Gambino e Rihanna sono stati beccati insieme a Cuba sul set di un misterioso film diretto da Hiro Murai, di cui a novembre abbiamo scoperto titolo e trailer.

Ora pare che Spotify abbia svelato una probabile data d’uscita, se non del film Guava Island, almeno della sua colonna sonora: la data da segnare è il 13 aprile, che è anche la notte dello show di Gambino al Coachella.

A svelarlo è uno spot della durata di 30 secondi in cui c’è anche uno snippet di musica inedita di Gambino e un link che rimanda alla playlist Rap Caviar di Spotify, cosa che suggerisce che Guava Island sarà un visual album accompagnato da un film.

Okkk, here comes the ad that have been popping up on Spotify #GuavaIsland pic.twitter.com/upiEQjGdOP

— Haku (@_iStan4Rihanna) 5 aprile 2019