Sembra che presto vedremo su Netflix un documentario su Beyoncé

Gli account Twitter di Netflix e Strong Black Lead hanno postato ieri una misteriosa grafica di colore giallo per un progetto dal titolo Homecoming che approderà sulla celebre piattaforma di streaming il 17 aprile.

Pare che colore e font del titolo siano gli stessi di quelli utilizzati da Beyoncé per il merch del Coachella. Dobbiamo dunque dedurne che sta per arrivare su Netflix un documentario dedicato a Queen B e, più probabilmente, allo spettacolo di Beyoncé al Coachella dello scorso anno.

.@Netflix appears to be teasing a Beyoncé project for the release date of April 17. The colors and greek font matches Beyoncé’s #Coachella merch. pic.twitter.com/qcDRnxttnl

— Pop Crave (@PopCrave) 7 aprile 2019