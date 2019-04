La proposta di matrimonio secondo i Sacramento

When They Fall è il singolo che anticipa Lido, debut album dei Sacramento in uscita il 10 maggio per La Tempesta International Records. La loro annata di riferimento è sempre quella degli ’80, con le sue atmosfere sintetiche e le chitarre riverberate che però la band sa riproporre con melodie più ironiche che nostalgiche.

Nel video che accompagna il brano, diretto da Mattia Ramberti, assistiamo a una improbabile proposta di matrimonio, in un altrettanto improbabile club in cui suonano proprio i Sacramento. E (quasi) tutti hanno delle improbabili parrucche.

Prima di guardarlo vi lasciamo un pensiero scritto dalla band:

“We love mullets, analogic sounds and small towns in the south, wherever the south is. Soft lights and colors will be a plus”

Recupera qui la loro collezione di dischi.