For The Throne, l’album della soundtrack originale di Game of Thrones uscirà il prossimo venerdì e in tracklist ha dei nomi che non ci fanno stare nella pelle.

Tra questi, SZA, Travis Scott e The Weeknd che finalmente hanno rilasciato la traccia collaborativa scritta per la famosa serie tv di cui si vociferava da un po’.

Il titolo è Power Is Power e l’ascolti qui sotto: