È iniziato ufficialmente il countdown. Anzi, ne sono iniziati due: uno a Barcellona, l’altro a Porto, città unite da un destino comune, l’essere madrine di due festival musicali gemelli e al contempo diversissimi.

Da una parte il Primavera Sound, giunto alla sua diciannovesima edizione made in Barcelona e che si svolgerà dal 30 maggio all’1 giugno; dall’altra il NOS Primavera Sound, dal 6 all’8 giugno, che dal 2012 attira aficionados e nuovi adepti a Oporto.

Mai come quest’anno è difficilissimo scegliere tra i dei due festival e, proprio per mettervi ancor più in crisi, vi raccontiamo i motivi per cui, una volta per tutte, metterete a tacere le invidie nei confronti del solito amico che vi dice “eh però a Barcellona…”.

Ok, si parte.