Il producer e songwriter R&B neozelandese Jordan Rakei ha annunciato l’arrivo del suo terzo album, Origin, che uscirà per Ninja Tune il 14 giugno.

L’annuncio è stato accompagnato dall’uscita di un secondo singolo, dal titolo Say Something, che come il precedente Mind’s Eye esplora “le visioni distopiche del nostro futuro”.