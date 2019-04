FKA twigs ritorna con un nuovo brano, Cellophane

FKA twigs è finalmente tornata con un nuovo singolo dopo oltre tre anni.

Cellophane è la canzone di twigs più vulnerabile fino ad oggi ed è un primo assaggio del suo secondo album, il seguito di LP1, l’album di debutto del 2014.

Parlando del processo creativo, FKA twigs afferma:

“Per tutta la mia vita ho provato ad essere il meglio che potevo, non ha funzionato questa volta. Ho dovuto distruggere qualsiasi processo su cui ho fatto affidamento. Andare in profondità. Ricostruire. Iniziare da capo.”

Parte immancabile dell’estetica di FKA twigs sono i video e anche Cellophane è accompagnato da una clip diretta da Andrew Thomas Huang. Il video vede l’artista in un ruolo che l’ha vista allenarsi per mesi:

“Quando scrissi Xellophane più di un anno fa, mi venne subito in mente una narrazione per immagini, sapevo di dover imparare la pole-dance per portare alla luce quest’idea. Grazie Andrew Thomas Huang per aver elevato la mia visione oltre le parole. Sei un visionario. Grazie Kelly Yvonne per essermi stata vicina in questo percorso. Lavorare con voi due è un sogno che diventa realtà.”