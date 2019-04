Al nuovo festival di Pharrell c’erano anche Tyler, The Creator, JAY-Z, Snoop Dogg e altri

Something in the Water Festival è il nuovo evento musicale organizzato da Pharrell Williams nella sua città, Virginia Beach. Per questa prima edizione si è iniziato col botto perché Pharrell ha condiviso il palco prima con JAY-Z, cantando Frontin’, poi ha chiamato a rapporto anche Snoop Dogg con il quale ha eseguito il brano Beautiful.

I just saw @Pharrell bring out @S_C_ at @sitw to “Frontin”. God, I’m ready you can take me now 👐🏿 pic.twitter.com/qpVEjn3hs1 — ibrahim (@probablynotheem) 28 aprile 2019

Ma non è finita qui. Sul palco del Something in the Water Festival sono saliti anche Tyler, The Creator, Travis Scott, i Migos, Virgil Abloh, Pusha T e altri.

Recupera un paio di performance qui sotto: