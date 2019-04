La Boiler Room sbarca all’Ortigia Sound System Festival

Dopo aver annunciato il nomone di Giorgio Moroder settimana scorsa, Ortigia Sound System Festival completa il cartellone di quest’anno con altri artisti e ospiti pronti ad accendere la nuova edizione.

In questa seconda infornata di nomi, spicca la presenza di Boiler Room che sbarcherà sulle coste siciliane portando con sé Lino Capra Vaccina, maestro della psichedelia e storico collaboratore di Franco Battiato, poi l’eclettico Call Super, il progetto audio-video del duo di base a Montréal Jerusalem in my Heart e, infine, Lamusa II.

Non ti sembra sia arrivato il momento di comprare sti biglietti?