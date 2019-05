Il nuovo album di Tyler, The Creator è in arrivo

Tyler, The Creator ha caricato sul suo canale YouTube un video di una 50ina di secondi, contenente della nuova musica. La clip non ha titolo e ci mostra diciotto copie di Tyler che ascoltano un beat bello violento, quando a un certo punto una sola si gira verso la camera e inizia a muovere la testa a tempo. Il cantato arriva solo negli ultimissimi secondi.

Questo video è una conferma delle voci che da qualche tempo a questa parte hanno preso a circolare sul prossimo album di Tyler: il 26 aprile è stato pubblicato il documento con le previsioni finanziarie della Sony in cui, alla voce dei “Noteworthy projects for the quarter ending June 30, 2019” (cioè i progetti previsti per il trimestre che termina il 30 giugno), compare il nome di Tyler, The Creator, assieme ad altri già annunciati tipo Father of The Bride dei Vampire Weekend o Free Spirit di Khalid.

Quindi possiamo dirlo: il nuovo album di Tyler, dopo Flower Boy del 2017, dovrebbe arrivare prima della fine di giugno.