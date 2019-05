Tutto quello che sappiamo sul nuovo album di Chance The Rapper

È tempo di fare il punto sul prossimo album di Chance The Rapper che arriverà quest’estate, a tre anni di distanza dall’ultimo Coloring Book.

Data della release

Il primo annuncio risale al 12 febbraio quando, via Instagram, Chance ha pubblicato un video di risposta alle pressanti richieste dei fan riguardo allo stato del progetto. Nella clip, che ha per didascalia “Jooly 👀👀”, Chance dice: “I been making music, and it’s funny when people get at me in my comments like, ‘Yo, where’s the music at? We need an album now. You gonna get that shit when I’m ready, July, though.”

Il suo manager, Pat Corcoran, ha confermato con un post quest’annuncio

Tuttavia, l’album potrebbe arrivarci anche con un mese d’anticipo perché, nel suddetto post sul suo account Twitter c’è un calendario con la data del 17 giugno (che poi se lo guardi da computer ti esce che è il 21 marzo). Quindi, non ci abbiamo capito niente.

Probabile che sia giugno, ma non ci mettiamo la mano sul fuoco.

Sarà il primo album di Chance

Lo ha dichiarato lo stesso Chance su Twitter, sempre il 12 febbraio.

this my 1st album so its really good — Chance The Rapper Owbum 📅 (@chancetherapper) February 12, 2019

e non sarà come Acid Rap o Coloring Book

Quando parla del suo “debut album” su Twitter, Chance ci tiene a fare una distinzione rispetto ai precedenti Acid Rap e Coloring Book. Questo potrebbe voler dire che non suonerà come le cose che abbiamo già ascoltato, oppure che questo nuovo progetto segna l’inizio di una nuova fase della sua carriera.

I’ll always be immensely proud of what I did with Coloring Book. Same Drugs, Summer Friends and Juke Jam are some the realest songs I’ve ever written so u dont have to defend Coloring Book to me. It happened, it made history but I did it already. The album wont be acid rap either — Chance The Rapper Owbum 📅 (@chancetherapper) February 12, 2019

Potrebbero esserci Kanye West e Childish Gambino

In un’intervista rilasciata a giugno per Open Late, Chance ha dichiarato di aver chiamato a rapporto Kanye West per il suo progetto di sette tracce.

Più avanti, sempre nella stessa intervista, si è fatto anche il nome di Childish Gambino, in merito al quale Chance ha rivelato “We’ve got six songs that are all fire, but I think the album is going to be more than 14 songs.”

Il tour

Un mese dopo l’annuncio del nuovo album, Chance ha messo giù su Twitter le prime città che toccherà il suo tour dopo l’#owbum drop (New York, Houston, Seattle, Atlanta, LA, Chicago, STL, Miami)

Got a concert in New York after my #owbum drop — Chance The Rapper Owbum 📅 (@chancetherapper) March 20, 2019

