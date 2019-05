For the Throne, soundtrack dell’ultima stagione di Game of Thrones, vanta in tracklist artisti come A$AP Rocky, ROSALÍA e The National.

Una delle tracce uscite prima della release del 26 aprile è Power Is Power, brano che vede la collaborazione di SZA, Travis Scott e The Weeknd e che da oggi ha anche un video diretto da Anthony Mandler in cui, oltre agli artisti, ci sono scene tratte dall’ultima stagione della famosa serie tv.