Anderson .Paak e Justin Timberlake in studio insieme

Pare che il weekend l’abbiano passato in studio insieme Anderson .Paak e Justin Timberlake. Testimonianza – nemmeno a dirlo – foto e video di Instagram dai loro account ufficiali: Timberlake ha pubblicato lunedì una foto in studio con .Paak, giocando sul nome di un possibile duo chiamato “Ballin’ Oats”, cui .Paak ha risposto in commento con: “COMIN THRU WT THE HARMONIES!” .

Anche .Paak, dal canto suo, ha pubblicato sul social un po’ di materiale, tipo questa story in cui è in studio con Justin Timberlake e se la cantano senza troppi pensieri.

Speriamo arrivi presto il frutto di questo weekend di duro lavoro.