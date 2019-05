Maggio ti spiega Manuale di Sopravvivenza per Fiati Corti

Solo pochi mesi fa ho intervistato maggio e gli altri amici del klen sheet, in occasione dell’uscita di Cancello, il primo singolo che anticipava l’EP di debutto. Oggi, finalmente, quell’EP è uscito: si chiama Manuale di Sopravvivenza per Fiati Corti, contiene cinque tracce ed è molto bello. Allora ho deciso di fare una telefonata a maggio e chiedergli di raccontarmi l’EP, traccia per traccia.

L’ho beccato a casa con zteph, si stavano facendo il caffè dopo aver mangiato un’amatriciana che era una bomba – fatta con i rigatoni Italiamo della Lidl, che, mi dicono, sono proprio buoni. zteph è timido, parla poco, ma arriva dritto al punto con poche parole, e mi racconta di come sono nati i beat, tutti un po’ a caso, molti non lo convincevano, ma poi, con i testi di maggio, prendevano una forma nuova. maggio, invece, è un fiume in piena che ti trascina nel suo piccolo mondo personale. Proprio come i suoi testi, carichi di parole, come se non bastasse un’intero vocabolario per spiegare cosa ci passa per la testa.

Prima di parlarmi di Orientarsi con le Stelle, il pezzo che apre l’EP, mi racconta come tutta questa storia della musica è iniziata, per la precisione lo scorso 15 settembre, quando lui e zteph, dopo un concerto di Ketama126, Quentin40 e Generic Animal in Porta Venezia, hanno deciso di iniziare a fare sul serio.

Com’è questo EP? Secondo loro è bello e sono abbastanza soddisfatti – ma si può sempre fare di meglio, dicono. È un EP corale, perché non è solo un flusso di coscienza delle esperienze personali di maggio, ma anche di tutte le persone che costellano la sua vita, di quelle che non ci sono più, di tutti gli amici che, in un modo o nell’altro, fanno parte di questo progetto – come Ratematica, Ngawa, Vittoria, Giorgio e molti altri. E, soprattutto, è un percorso, una sorta di “viaggio” che parte dalla ricerca di stelle fisse per orientarsi nella vita di tutti i giorni fino ad arrivare ad accettare le scomparse, quelle che ti segnano, per capire quanto sia importante non abbattersi e andare avanti.

Progetti per il futuro: scrivere un altro disco e suonare dal vivo il più possibili – ci stanno ancora lavorando, dobbiamo avere pazienza. Abbiamo anche parlato di astrologia, del tema natale di maggio – è Bilancia, ascendente in Leone, Marte e Mercurio in Scorpione, mentre zteph è Toro – e di Co-Star, l’app con cui siamo tutti in fissa. Ma questa è un’altra storia.

Ascolta Manuale di sopravvivenza per fiati corti qui sotto e leggi nelle prossime pagine il racconto traccia per traccia.