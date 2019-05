Lo scorso venerdì è uscito More, nuovo singolo tratto dall’album Flamagra di Flying Lotus che vede la collaborazione di Anderson .Paak.

Ora la traccia ha anche un video sci-fi diretto da Shinichiro Watanabe in cui .Paak che un Dj con le sembianze di un robot e FlyLo è un uomo che viene dallo spazio e che ben presto si trasforma in un albero.