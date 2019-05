L’enorme set Lego ispirato a Stranger Things

Si chiama 75810 – The Upside Down l’enorme set realizzato da Lego e ispirato alla serie Netflix Stranger Things: la struttura è stata costruita utilizzando 2287 pezzi e riproduce non solo il mondo reale (quindi la casa di Bayers della prima stagione con tutte le lucine di Natale e l’alfabeto sui muri) ma anche il Sottosopra.

La costruzione, infatti, è speculare e si ha la possibilità di capovolgerla grazie all’uso di connettori posizionati al centro di essa.

Oltre ad essere ricco di dettagli che richiamano la serie, questo set comprende anche otto mini-figures con tutti i personaggi principali, tra cui Eleven, Mike, Lucas, Dustin, Will, Joyce Byers, Jim Hopper e il Demogorgone.

Il set di LEGO Stranger Things: The Upside Down sarà disponibile presso i rivenditori LEGO dall’1 giugno.

Ti ricordiamo che la terza stagione di Stranger Things arriva su Netflix a luglio