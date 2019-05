Old Fashioned Lover Boy ti consiglia quando ascoltare le tracce del suo nuovo album

Bright, nuovo capitolo musicale di Alessandro Panzeri aka Old Fashioned Lover Boy, è uscito proprio ieri via A Modest Proposal Records / Malinka Sound.

Anticipato da tre singoli (che riascolti qui, qui e qui), il nuovo album viaggia su territori nuovi che ci allontanano dal già esplorato folk per andare verso suoni più soul e R&B.

Il risultato è un disco da respiro internazionale che conserva l’elemento nostalgico tipico della scrittura di OFLB, introducendo la novità del pianoforte, strumento protagonista inedito finora nelle sue produzioni.

Abbiamo chiesto ad Alessandro un consiglio su quando ascoltare i brani del suo nuovo album.

Elle

Dopo cena, magari d’estate. Se avete un giardino o un terrazzo meglio ancora. Da soli o in due, ma non di più. Star lì e godersi il momento. Se poi nella vita scrivete / suonate / create ve la godete ancora di più

Modern Life

Mattino, rigorosamente urbano. Smartphone e auricolari, surfando sulle metro e correndo per non arrivare tardi a lavoro, all’università, dovunque stiate andando.. pioggia permettendo.

I Pray

A Notte fonda. Magari da soli, in camera. Utilizzare nei momenti in cui vi è un drastico calo di autostima.

Goodbye

Tardo pomeriggio, con una bella giornata, in auto con lo stereo a palla .. dopo che hai accompagnato una persona importante alla stazione, oppure in treno, quando stai lasciando il posto in cui sei vissuto e cresciuto.

Do you feel

Questa la canti il sabato sera, quando sei al 4° negroni, hai superato i trenta ma ti senti ancora giovane dentro.

Lovesong n 6

Immaginarsi un momento della giornata per questa song qua, è veramente complicato. Perché è un pezzo super intimo, da godersi quando sei nel mood giusto. Quindi direi sempre, o mai, purché tu sia nello stato d’animo indicato: quello di chi ama incondizionatamente senza chiedere nulla in cambio.

Good times

Ci voleva anche il pezzo perfetto per il pranzo. Ecco questa me la immagino la domenica, ad un brunch.

You

Altro pezzo notturno, ma di quelle notti disturbanti che non riesci a dormire, che ti senti qualcosa dentro che non è a posto, che vuole uscire fuori ma non sai cosa.