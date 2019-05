MVMT ha la bag giusta per andare all’Home Venice

Maggio è quel mese in cui inizi a prepararti ai festival cui andrai quest’estate: ce ne sono tantissimi, lungo tutta la penisola e oltre i suoi confini e, per quanto tu possa chiedere il dono dell’ubiquità, dovrai a un certo punto fare una scelta.

Forse quella che stiamo per darti è un’occasione che potrebbe aiutarti.

L’Home Venice è uno dei festival italiani di maggior spessore, sia per la sua densissima line-up (Aphex Twin, Editors, Mura Masa, Jon Hopkins, per citarne alcuni) e sia per l’eccellente organizzazione di tutto l’evento che si tiene tra il 12 e il 14 luglio al Parco San Giuliano di Mestre.

Quest’anno ha pensato bene a rendere ancor più cool il tutto stringendo una partnership con il prestigioso brand di orologi MVMT in una campagna che vede anche la collaborazione di Watch Lab: insieme, infatti, hanno confezionato per te il kit definitivo da portare all’Home Venice in una bag in edizione limitata.

Nei colori dell’edizione di quest’anno, la bag contiene 1 orologio MVMT a tua scelta, 2 biglietti one day / open date per l’Home Venice Festival, due t-shirt, un po’ di adesivi e una borraccia.

Tutto al prezzo di un solo orologio!

Dove trovarla? Negli store MVMT presenti in territorio italiano. A partire da venerdì 17 maggio, su questo sito verranno annunciati una volta a settimana i 10 negozi nei quali sarà disponibile la bag.

Puoi tenerti aggiornato anche su loro canali Instagram e Facebook, l’importante è che non te le faccia scappare: le bag sono poco più di 100, in edizione limitata.

Perciò, stai sveglio e Join The MVMT at Home Venice!