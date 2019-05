A meno di un anno di distanza dall’uscita di Room 25, Noname ha già annunciato il titolo del suo prossimo lavoro. L’ha fatto proprio ieri con un tweet in cui ha rivelato “Factory Baby is the title of my next album”.

Factory Baby is the title of my next album 😌✊🏾 pic.twitter.com/pONtUgqQxe — Noname (@noname) 15 maggio 2019

Adesso ci si aspetta una data d’uscita e della nuova musica.