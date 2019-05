Kanye West sarà uno degli ospiti della nuova stagione del David Letterman Show che sarà disponibile su Netflix dal 31 maggio.

La nuova serie si chiamerà “My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman” e ogni episodio avrà una durata di 60 minuti ambientati dentro e fuori gli studi di Letterman.

Nel trailer qui sotto c’è anche un pezzetto dell’intervista a Kanye West in cui affronta l’argomento del suo disturbo bipolare.