Ecco IGOR, il nuovo album di Tyler, The Creator

IGOR, il nuovo album di Tyler, The Creator è finalmente arrivato.

Annunciato ufficialmente il 6 maggio e seguito da un tot di video teaser in cui era possibile ascoltare snippet delle tracce IGOR’S THEME, WHATSGOOD, a boy is a gun* e NEW MAGIC WAND, il disco di Tyler che fa seguito a Flower Boy è stato pubblicato.

Nella tracklist di IGOR non si leggono featuring ma sono accreditati Kanye West, Lil Uzi Vert, Playboi Carti, Al Green e Cullen Omori per aver co-scritto e co-prodotto alcuni dei brani, inoltre la voce di Santigold è nella traccia NEW MAGIC WAND, quella di Frank Ocean in Running Out of Time e, stando alla tracklist pubblicata da Genius, ci sono anche A$AP Rocky, King Krule e Pharrell.

Altro piccolo spoiler è che nella traccia I Think, Tyler cita il film di Luca Guadagnino Call Me By Your Name: “And I wish you would call me by your name ’cause I’m sorry.”

Ascolta tutto qui, ma prima leggi le istruzioni per l’uso scritte da Tyler:

“IGOR. THIS IS NOT BASTARD. THIS IS NOT GOBLIN. THIS IS NOT WOLF. THIS IS NOT CHERRY BOMB. THIS IS NOT FLOWER BOY. THIS IS IGOR. PRONOUNCED EEE-GORE. DONT GO INTO THIS EXPECTING A RAP ALBUM. DONT GO INTO THIS EXPECTING ANY ALBUM. JUST GO, JUMP INTO IT. I BELIEVE THE FIRST LISTEN WORKS BEST ALL THE WAY THROUGH, NO SKIPS. FRONT TO BACK. NO DISTRACTIONS EITHER. NO CHECKING YOUR PHONE NO WATCHING TV NO HOLDING CONVO, FULL ATTN TOWARDS THE SOUNDS WHERE YOU CAN FORM YOUR OWN OPINIONS AND FEELINGS TOWARDS THE ALBUM. SOME GO ON WALKS, SOME DRIVE, SOME LAY IN BED AND SPONGE IT ALL UP. WHATEVER IT IS YOU CHOOSE , FULLY INDULGE. WITH VOLUME. AS MUCH AS I WOULD LIKE TO PAINT A PICTURE AND TELL YOU MY FAVORITE MOMENTS, I WOULD RATHER YOU FORM YOUR OWN. IF WE EVER CROSS PATHS, FEEL FREE TO ARTICULATE WHAT THOSE MOMENTS WERE FOR YOU, KEEP IT TIMELY THO IM NOT TRYNA HAVE AN OPRAH EPISODE. STANK YOU SMELLY MUCHO”.