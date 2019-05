Apollo XXI, il debut album di Steve Lacy dei The Internet, arriva questo venerdì e, dopo aver ascoltato N Side in aprile, ci viene svelata oggi anche la traccia di chiusura dell’album, Outro Freestyle.

Il brano è accompagnato da un video diretto da Alexis Zabe in cui facciamo i guardoni delle fantasie di Steve che, mentre dorme affianco alla sua ragazza (Abra!!!), sogna una session molto impegnativa di “limonare duro”.