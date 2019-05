Nico LaOnda in 5 dischi

Casco Ribelle è il primo singolo di Nico LaOnda, nuovo progetto musicale di Nicola Donà (Juxtabrunch, The Calorifer is Very Hot!, Horrible Present, Dizzyride).

Il brano anticipa l’album di debutto Tutto Bene che è stato registrato a New York e uscirà per La Valigetta dopo l’estate e cioè dopo il tour che porterà l’artista su diversi palchi italiani, tra qui quello del Mi Ami a Milano.

Siamo convinti che ti piacerà perché conosciamo i tuoi gusti e sappiamo che hai un debole per i suoni distorti, il beat italiano anni ’60 e la nostalgia.

Abbiamo chiesto a Nico di raccontarsi un po’ meglio attraverso 5 dischi fondamentali per la sua esistenza.