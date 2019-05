Il Typo Clan è davvero pronto

Venice Pitch è il nuovo EP del Typo Clan, uscito il 10 maggio per Vulcano Produzioni e anticipato dai due singoli SUCK MY OH e Deal. All’interno ci trovi, a parte un sacco di stile, anche la traccia Ready che, cadenzata da un incedere reggae, ci chiede se siamo davvero pronti a fare ciò che riteniamo giusto, fregandocene di tutto il resto.

Il singolo è accompagnato da un video che chiude la trilogia del Clan e in uno scenario abbastanza decadente porta davanti alla camera anche i due producer, prontissimi a colonizzarti il cervello con questo tormentone.

Perciò, se sei pronto, premi play.

“Ready nasce nella primavera dello scorso anno dopo un concerto in provincia di Reggio Emilia, in una stanza d’hotel. La serata era stata davvero una bomba e insieme al resto del Clan abbiamo iniziato a parlare di quanto ci piacesse la vita in tour, la vita da musicisti. Sono venute fuori tante cose, speranze, paure. E l’idea non ricordiamo a chi sia venuta ma ci siamo detti “scriviamoci un pezzo”. Una settimana dopo il pezzo era pronto.

La domanda che si ripete per tutti i ritornelli è “am I really ready to do this?” e racchiude il senso di quella serata e metterla in musica ci ha aiutati a trovare la risposta…

Il video che accompagna il pezzo invece è il terzo di una trilogia che abbiamo pensato insieme al regista Marco Jeannin. Nei primi due Alice Papa è la ballerina protagonista, accompagnata da altri attori. In questo invece abbiamo deciso di esserci, e con noi il resto del Clan che ci ha accompagnati per tutto lo scorso anno in tour. I 3 video hanno tutti una loro continuità, ma in questo per noi era importante fare un piccolo tributo personale a chi ci ha permesso di portare la nostra musica in giro“.