Disco Pianobar Vol. 5: il mixato di Lil Gabri che è un tributo a Rete 4

Eccoci con un frizzantissimo nuovo appuntamento coi videomix di Disco Pianobar di Lil Gabri che questa sera chiuderà in bellezza la prima serata del Mi Ami Festival con un imperdibile karaoke sui generis.

Il quinto episodio della serie è un vero e proprio tributo a rete4 (se mai ce ne fosse stato bisogno), partendo dal primo pezzo di Diva “Il paradiso su retequattro” a quasi tutti i contenuti video presi dalla rete Fininvest minore, ma maggiore in quanto a contenuto culturale-trash.

Abbiamo annunciatrici e bumper d’annata, sigle di Bellezze al bagno con un Marco Columbro al top della forma che mangia un piatto di spaghetti in piscina e chiudiamo con uno spezzone di intervista tra Emilio Fede e Ornella Vanoni in cui si parla di Tavor, Xanax, insonnia e ansia con in sottofondo uno dei suoi capolavori “Ti voglio”, scritta dai New Trolls e riscoperta recentemente dalla scena disco via Jamie XX.

Tracklist:

01 Diva – Il paradiso su Retequattro [2017] video: Retequattro megamix / bumper / annunciatrici / sigle 1980s – 90s

02 Corine – Perchè perchè (versione italienne) [2018] video: Corine Perchè perchè videoclip / Hit Parade Discoring 1982

03 Club Domani & Emmanuelle – Blush beat (ft. Stephanie Glitter) [2019] video: I Fichissimi 1981

04 Auroro Borealo – Gli occhi del mio ex (ft. Ariele Frizzante) [2019] video: Marco Columbro in Bellezze al bagno II 1990

05 Ornella Vanoni – Ti voglio [1977] video: Intervista con Emilio Fede 1997 / Ti voglio live 1979 / live Teatro Sistina 1988

06 Renato Zero – Madame [1976] video: Madame 1977 / Madame live 2000 / Madame remix 2013

07 Amanda Lear – Ho fatto l’amore con me [1980] video: Ho fatto l’amore con me videoclip / live Aplauso 1980

08 Riccardo Senigallia – Malamore (Enzo Carella cover) [2019] video: Lo spietato 2019 / Barbara Bouchet in Milano Calibro 9 – 1972

