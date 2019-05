Flying Lotus ha finalmente messo fuori Flamagra, il disco che segue You’re Dead, pubblicato ormai 5 anni fa.

Il nuovo progetto, anticipato da quattro singoli tra cui More (con Anderson .Paak) e Fire Is Coming (con David Lynch), ha in tracklist anche Solange, Tierra Whack, Denzel Curry, Toro Y Moi, Thundercat e altri.

Ascoltiamolo insieme tutti