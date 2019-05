I Sacramento ti raccontano Lido traccia per traccia

Lido è il debut album dei Sacramento, uscito il 10 maggio via La Tempesta International. Da loro hai imparato come si fa una proposta di matrimonio e quali dischi ascoltare ma ora è il momento di scoprire qualcosa in più sul loro disco d’esordio attraverso il racconto track by track.

Prima, però, vedili in azione in questo loft a Milano.

Premessa: la musica è l’essenza vitale di un brano e ogni strumento è parte complementare, essenziale della struttura della composizione.

Il testo e le parole (non la melodia) sono solo un’interpretazione personale e soggettiva della musica da parte del cantante. Chiunque può sostituire il testo creando un immaginario personalizzato inspirato dalla musica. S. Freud (2019)

When They Fall

Fai lo splendido e il latin lover e vuoi a tutti costi farla innamorare e poi, quando ci riesci, ti dispiace e vuoi rimediare per non farla stare male. Che idiota. Lacrime di coccodrillo.

Gli accordi di questo brano in sequenza ci piacciono tanto.

Awesome Dude

Quando vuoi a tutti costi diventare amico di una persona e farti vedere in giro dai tuoi vecchi amici solo perché il soggetto in questione è del ‘giro giusto’ (cit. Bugo) e finisce che questo ti pugnala alle spalle andando a letto con la tua ragazza. Alla fine questi soggetti si rivelano sempre sgradevoli e più che altro degli sporcaccioni. Da evitare.

Qui, alla chitarra ‘solista’, c’è Carlo Barbagallo.

Why’d You Die?

C’è un tipo che non fa altro che dire che vuole diventare qualcuno nella vita. Qualcuno d’importante. Lo grida pure, a volte, ma, mentre lo fa, viene travolto da un TIR e muore. Una brutta storia.

In questo pezzo, alla voce nel ritornello e a chiedersi come è potuto succedere che il tipo sia morto, troviamo Colapesce.

Spacetrip

Qui invece c’è un tipo che non si vuole asciugare i capelli col fon, ma tutti gli dicono di farlo per via della ‘cervicale’ e questa cosa lo fa sentire a disagio. Tra l’altro va pazzo per i milkshake. Viene deriso da tutta la comunità e lui decide di prenotarsi un viaggio intergalattico per un altro pianeta. Un pianeta in cui non esistono gli asciugacapelli e dove fanno i migliori milkshake dell’universo. Poteva andare anche alle Hawaii alla fine….

A raccontare questa bellissima storia c’è anche Verano che tra l’altro va matta per i bombafragola.

A Cowboy in Shamokin

Shamokin, un piccolo centro abitato dello stato della Pennsylvania, è lo scenario di un fatto assai grave che affligge i suoi residenti, tranne un cowboy che sta tutto il giorno sul divano a guardare la TV.

Succede che l’unico Dunkin’ Donuts della città prende fuoco per mano di una ragazzina di 15 anni. Come faranno i suoi cittadini senza i golosi e colorati dunuts di Dunkin’ Dunuts? Al signor cowboy non interessa.

At The Skate Rink

Vietato crescere. Ti piaceva andare sui pattini a rotelle quando avevi 10 anni? Bene. Ci vai anche quando ne hai più di 80. ‘Sti cazzi, dì a tua moglie che hai ancora 10 anni e che non rompa il cazzo.

Pizza Girl

Bellissima storia d’amore. Un ex super nerd stile American Pie, innamorato sin dal liceo di una compagna di scuola, non è mai riuscito a dichiararle il suo amore. Dopo tanti anni, ormai grande e con una carriera da invidiare, pensa sia arrivato il momento di compiere il grande passo e prova a invitarla a cena. Lo fa, ma decide di farsi consegnare la cena direttamente da lei.

Lido

Make some love while you listen to it. Title track of the album.