Più o meno ogni trenta giorni, il sole visita un diverso segno dello zodiaco. Durante questa “stagione” tutti sentono l’energia di quel segno, indipendentemente che siano Ariete o Leone, Pesci o Vitelli Tonnati. Qui trovate alcuni consigli per affrontare al meglio la stagione dei Gemelli, e se non vi importa niente è comunque un pretesto qualsiasi per ascoltarvi un po’ di musica bella.