Puoi guardare le esibizioni del Primavera Sound da casa tua

Il Primavera Sound è ormai cominciato e –se non sei lì– è probabile tu stia un po’ rosicando.

Come sai, siamo contrari ai sentimenti negativi e come noi anche gli organizzatori del festival che infatti, da oggi, ti permettono di guardare comodamente da casa tua oltre 30 ore di concerti e contenuti esclusivi in streaming che si aggiungono alla programmazione speciale di Radio Primavera Sound.

«La copertura di #RelivePrimavera si concentrerà sulla musica dal vivo, ma sarà anche molto di più: i concerti più eccezionali dei quattro palchi principali e del recentemente inaugurato SEAT Village Stage saranno solo una parte dei contenuti specifici che potrai seguire grazie alla trasmissione in streaming e alla programmazione in inglese e spagnolo su Radio Primavera Sound. Le trasmissioni dal vivo dall’area concerti saranno una finestra da cui affacciarsi per scoprire non solo cosa succede durante un concerto ma anche il prima e il dopo: interviste con artisti, talk show, dirette dai palchi, spazi per i fan, programmi speciali».

Tu seguici su Instagram che te lo raccontiamo per bene (a parte che dovresti già seguirci su Instagram perché spacchiamo).