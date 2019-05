Tutta la musica di She’s Gotta Have It 2

Su Netflix è arrivata la seconda stagione di She’s Gotta Have It, la serie di Spike Lee incentrata sull’artista afroamericana Nola Darling e ispirata al suo stesso film di debutto uscito nel 1986.

Già la prima stagione ci aveva totalmente travolti, sia per i temi trattati che per la soundtrack, ma questo secondo capitolo ci lega alla figura della protagonista e al sentimento della black culture più di quanto non sia accaduto negli episodi precedenti.

Anche in questa stagione poi, c’è una selezione musicale molto interessante che va da Erykah Badu a Frank Ocean, passando per un intero episodio dedicato a Prince e ai suoi album.

Lo stesso Spike Lee ha rivelato i dettagli dell’intera soundtrack della seconda stagione qualche giorno fa sul suo Instagram e qui sotto ti becchi la playlist ufficiale di Netflix con i brani della colonna sonora di She’s Gotta Have It 2.

Qui invece la lista completa per ciascun episodio

2×01

ROY AYERS UBIQUITY Everybody Loves the Sunshine

MADONNA – Frozen

YOUNG FLAME – I Remember

ERYKAH BADU – Back in the Day

SYREETA – She’s Leaving Home

MESHELL NDEGEOCELLO – Beautiful

THE JONES GIRLS – Nights Over Egypt

STEW & THE NEGRO PROBLEM – Maybe There’s Black People (In Fort Greene)

STEW & THE NEGRO PROBLEM – Brooklyn Omnibus

2×02

AARON COPLAND – The Red Pony Film Suite For Orchestra: III. Dream March And Circus Music

LONETTE MCKEE – Watch The Birds

EDDIE KENDRICKS – Girl You Need A Change Of Mind

MACHINE – There But For The Grace Of God Go I

NAT ADDERLY – Work Song

SHAGGY – It Wasn’t Me

MESHELL NDEGEOCELLO – Beautiful

MARVIN GAYE – Trouble Man

MADONNA – Nothing Really Matters

STEVIE WONDER – Never Dreamed You’d Leave In Summer

2×03

MORGAN JAMES – You Thought Not

MESHELL NDEGEOCELLO – Bitter

SPANGLISH FLY – Coco Helado

SHAGGY – It Wasn’t Me

HOPE DARLING – Lifeline

SHERIKA SHERARD – When I Give You My Love

EEZY OLAH – Infestation

SISTER ZOCK – You Should Know That

SHAWNDRELL – Save Yourself

2×04

FRANK STROZIER – March Of The Siamese Children

ARGENT – Hold Your Head Up

THE BLACKBIRDS – Walking In Rhythm

CREE SUMMER – Nahoe

COLD WAY – Water

2×05

PRINCE – Sign O’ The Times

PRINCE – Nothing Compares 2 U

PRINCE – Kiss

PRINCE – Housequake

PRINCE – 17 Days

PRINCE – Sexy MF

BABATUNDE OLATUNJI – Odun De! Odun De! (Aw Dun Day!)

PRINCE – U Got The Look

PRINCE – Guitar

PRINCE – Pink Cashmere

PRINCE – 7

PRINCE – Sometimes It Snows In April

2×06

INK – Just Let It Go

DIONNE FARRIS – Hopeless

ANTHONY RAMOS – Imposter

R.B. GREAVES – Take A Letter

MARIA REESE RAWAY – Mask

ANTHONY RAMOS – Cry Today, Smile Tomorrow

2×07

EDDIE PALMIERI – Puerto Rico

JOE CUBA – Bang Bang

INK – My Theme Song (F#ck N_ggaz)

VICTOR CHARRIEZ – Recuerdo De Ayer

JERRY MEDINA – Mueve Hasta Abajo

JERRY MEDINA – Acabo De Llegar

BARRAS DE ORO – SLV

2×08

FRANK OCEAN – Self Control

TANERELLE – In Women We Trust

WAR – Galaxy

DOLPHIN – Young Black Mind

SERGIO MENDES – Magalehna

2×09

PREFAB SPROUT – Where The Heart Is

KATO CHANGE – Simama

SO SO TOPIC – Explode

QUANTUM SPLIT – America

SY – Sometimes A Rose Will Grow In Concrete

FRANK SINATRA – Wave

INIAH MAHAGONI – I Want You