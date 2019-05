Skepta pubblica oggi Ignorance Is Bliss, il seguito di Konnichiwa.

L’album vede le collaborazioni di Nafe Smallz, Key!, J Hus, Cheb Rabi, B Live, Lancey Foux, Lay Z e WizKid ed esce per la label di Skepta Boy Better Know.

Ignorance Is Bliss è stato anticipato dai brani “Greaze Mode” e “Bullet From A Gun.”

Nella giornata di ieri l’artista ha pubblicato anche il video di Greaze Mod.