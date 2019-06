I 10 album fondamentali di Jesse The Faccio

Il 17 maggio è uscito il nuovo singolo di Jesse The Faccio dal titolo Santa Sofia, un trionfo di chitarrine che vengono dagli Stati Uniti e di una scrittura tutta italiana che si amalgamano in una gustosissima salsa lo-fi.

Abbiamo colto l’occasione di questa release per chiedere a Jesse quali sono i suoi ascolti fondamentali.

Mi è un po’ difficile definire i 10 dischi della “vita” ma provo a mettere giù quelli che sono decisamente significativi come tappe per i miei ascolti e l’influenza che hanno dato al mio progetto. Diciamo i dieci dischi a cui darei 10/10.