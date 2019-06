Guarda il video di Keep Breathing dei Mr Everett

I Mr Everett pubblicano il video di Keep Breathing, nuovo singolo che arriva dopo l’uscita dell’album di remix di Umanimal, disco d’esordio dello scorso anno.

“In Keep Breathing, il cyborg Rupert ha un corto circuito. Le sinapsi, i vasi e il cervello del cyborg collassano. Nello stesso momento, i 3 Umanimals Mr Owl, Mr Bear e Mr Fox, rinchiusi nel cuore centrale del cyborg, tentano di salvare il salvabile, rimanendo però schiacciati dal liquido. Dopo una danza temporale, i 4 si ritrovano in una nuova dimensione, a metà tra naturale, digitale e immaginazione.”