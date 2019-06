Nel fine settimana abbiamo avuto un po’ di tempo per lo scrolling violento e per una delle nostre attività preferite: stalkerare su Twitter i nostri artisti preferiti.

Così ci siamo accorti che Rosalía ha praticamente azzerato dal suo account Twitter tutti i following. Tutti, eccetto quello di Bad Bunny, sull’account del quale si scopre lo stesso tipo di operazione.

Qualcosa ci dice che sta per arrivare una sorpresina (tipo una collaborazione tra i due) e che arriverà anche non troppo tardi.