DJLMP x Anything Goes: ascolta l’edit di Bella Signora

Ora che l’estate è arrivata, si fanno più frequenti i nostri appuntamenti in perfetto mood fresh-balearico targati Anything Goes.

A farci sognare le ferie estive è DJLMP, protagonista della serata milanese Take It Easy, che ha preso dalle grandi mani di Gianni Morandi il famoso brano Bella Signora e ne ha fatto un edit tutto da ballare:

Tornavo da un pranzo nel pavese e mentre attraversavo quelle magnifiche campagne in radio passarono Bella Signora di Gianni Morandi, erano anni che non la ascoltavo e dalle prime battute capii subito che poteva essere riadattata per il dance floor di oggi. L’ho riarrangiata rinforzando un pelo il beat originale e dandogli un tocco più acido sui synth per renderla più moderna, ho ridotto anche drasticamente il vocal, spero che Gianni non si arrabbi dato che è famoso per le sue grandi mani