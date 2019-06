I club del cuore di Lorenzo BITW a Roma

Aurelia non è solo il nome di una delle tante strade che si irradiano da Roma verso il resto del mondo ma anche il titolo del nuovo bellissimo EP di Lorenzo BITW.

Non è un caso che il producer romano abbia scelto una via consolare, lui che del viaggio e delle contaminazioni musicali e culturali ha fatto la sua cifra stilistica e di vita.

Dopo esserci presi un gelato con lui a Testaccio per Love Junction, questa volta abbiamo chiesto a Lorenzo di percorrere le strade che portano a Roma, indicandoci proprio quei club capitolini che lo hanno formato artisticamente.