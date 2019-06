Beyoncé e Donald Glover cantano Can You Feel The Love Tonight nel trailer del Il Re Leone

Il 19 luglio, data in cui negli Stati Uniti uscirà il remake del Il Re Leone, sembra non arrivare mai. Intanto in rete è apparso un nuovo trailer in cui possiamo ascoltare un pezzetto di Can You Feel The Love Tonight, scritta da Elton John e cantata da Beyoncé e Donald Glover.

Per vederlo nelle sale in Italia bisognerà aspettare il 21 agosto.