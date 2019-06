Thom Yorke pubblicherà un nuovo album e un corto su Netflix

Thom Yorke ha annunciato l’arrivo di un nuovo album solista dal titolo ANIMA che verrà pubblicato il 27 giugno insieme a un cortometraggio della durata di 10-12 minuti diretto da Paul Thomas Anderson che sarà disponibile nello stesso giorno su Netflix.

Il disco è stato scritto e prodotto con Nigel Godrich e uscirà sia digitale che in due speciali versioni in vinile, una standard e l’altra deluxe che, a differenza della prima, conterrà un lyric book con le illustrazioni di Stanley Donwood e Dr. Tchock e la bonus track Ladies & Gentlemen, Thank You for Coming.

Riguardo al corto Netflix che accompagnerà la release di ANIMA, Thom Yorke ha detto che sarà “a motion picture, especially a cartoon or comedy, of 10-12 minutes duration and contained on one reel of film; popular especially in the era of silent films.”

Tracklist

01 Traffic

02 Last I Heard (…He Was Circling the Drain)

03 Twist

04 Dawn Chorus

05 I Am a Very Rude Person

06 Not the News

07 The Axe

08 Impossible Knots

09 Runwayaway