Nuovo album all’orizzonte per King Krule che ci ha lasciati nel silenzio dal 2017 dopo la pubblicazione di The Ooz.

Ora Archy Marshall ha annunciato via Instagram che il nuovo album sta arrivando, postando una foto scattata dalla sua compagna Charlotte Patmore che lo ritrae in studio con la sua chitarra.

La didascalia parla chiaro: “Nxt rcrds comin”