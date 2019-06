Non è la collezione di dischi dei C+C=Maxigross

Il mese scorso è uscito Ritrovarsi, brano con cui abbiamo ritrovato i C+C=Maxigross e scoperto le prime sonorità di Deserto, nuovo capitolo del collettivo veronese.

Dal momento che questa loro opera non sarà soltanto musicale ma respirerà l’arte in senso più ampio, ci è sembrato riduttivo chiedere ai C+C=Maxigross di raccontarsi solo in musica nella classica collezione di dischi. Perciò hanno fatto una lista visionaria di dieci opere (dalla poesia, alla musica, al cinema) che rappresentano il loro nuovo percorso.

Oggi mi hanno chiamato. Dovevo fare una lista di 10 dischi.

In questo elenco comunque non troverete dischi “musicali” ma opere.

Se cercate qualcosa da ascoltare che sia poetico, potente ed evocativo, allora questo elenco fa per voi.

Ha importanza che sia sempre e solo musica?