In occasione del suo trentesimo anniversario, la Warp Records ha pubblicato il live set di Flying Lotus per NTS Radio che include non solo i brani dall’ultimo album Flamagra, ma anche un po’ di tracce inedite.

Il mix di Flying Lotus, Flamagra vs. WXAXRXP mix, è un viaggio di 50 minuti in cui troviamo Crash the Server con Denzel Curry o Dope Dogs con George Clinton e una manciata di tracce che ritroveremo nella soundtrack della serie Carole & Tuesday o in Blade Runner 2022.