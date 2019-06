Quattro brani per conoscere SPZ

SPZ – essepizeta – è il nuovo acquisto del team Undamento che, in quanto a talenti, lo sai, c’ha l’occhio lungo.

Il suo nome reale è Andrea Spaziani, vive a Roma da che è nato ed è un cantautore soft. Ha da poco pubblicato il suo EP di debutto, Quattro, fatto di brani leggeri e melodie dream pop che sanno di zucchero filato.

Ascoltalo qui sotto e poi leggi il racconto traccia per traccia.

Quello che accomuna i pezzi di “Quattro” è la loro genesi. Non sono stati scritti o pensati a tavolino, ma nascono dall’improvvisazione, dallo sfogo più sincero. Musica e testi sono nati nello stesso istante, quando il mio inconscio prende il sopravvento, diventando una serie di mantra che mi permette di comunicare con me stesso, senza veli.

1. Quattro

Avete presente quando litigate con un vostro caro amico? E magari vi passa la voglia di uscire, vi chiudete in casa e… che fare? Per me è ovvio, me ne sto intere giornate a far palleggiare gli occhi tra TV, computer e telefono pur di non affrontare quella situazione. Situazioni che feriscono e che ti lasciano impantanato in quegli unici quattro pensieri che non vogliono andarsene.

2. Nubi

La distanza tra due persone che si amano non è mai una questione semplice. Nubi parla del desiderio del contatto, quando appunto questo è reso impossibile dalla distanza e continua a tornare vivido nei sogni, che fanno venire fame.

3. Dovrei

Avere vent’anni in questo periodo non è cosa semplice, l’incertezza estrema per il futuro è un sentimento che accomuna milioni di giovani italiani. E spesso non riusciamo a capire da dove proviene questo senso di angoscia esistenziale. “Dovrei” è stata come una seduta di psicanalisi che cerca una risposta a questa condizione di pigrizia e sfiducia nei confronti del “mondo degli adulti”. Bè la risposta che mi sono dato è che è più bello lamentarsi che dover darsi da fare.

4. Non mi vuoi più

L’amore è un sentimento che si prova anche nelle amicizie. Quella che sembra essere la più classica delle canzoni d’amore parla in realtà di una relazione tra due amici. Penso che sia la traccia dove si sente maggiormente il peso dell’influenza che hanno avuto i Beatles nella mia musica.