Thom Yorke ha pubblicato il suo nuovo album da solista ANIMA, scritto e prodotto con Nigel Godrich e accompagnato da uno short film di Paul Thomas Anderson, intitolato One Reeler, presto disponibile su Netflix.

La release fisica di ANIMA sarà pubblicata il 19 luglio via XL e conterrà anche la bonus track Ladies & Gentlemen, Thank You for Coming.

Ascolta ANIMA qui sotto: