Finalmente possiamo ascoltare in streaming i vecchi mixtape di Chance The Rapper: in particolare, Acid Rap e 10 Day, originariamente usciti tra il 2012 e il 2013 su DatPiff, ora sono disponibili su Apple Music, Spotify e sul sito dell’artista.

Se ci entri scopri pure che è possibile fare il pre-order del suo prossimo album che dovrebbe uscire a luglio.